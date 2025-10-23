Fraudă de 35 de milioane de lei: Bani dintr-un credit garantat de stat, transferați în conturi prin contracte fictive

Banii ar fi fost transferați rapid între societăți comerciale administrate de aceleași persoane, apoi ajunși în contul personal al administratorului, prin contracte fictive.

Firma implicată ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei.

Percheziții în București și în opt județe

Joi, polițiștii din Capitală au pus în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în București și în opt județe – Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea – într-un dosar de spălare a banilor și delapidare coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane fizice ar fi pus la punct un sistem elaborat prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei, folosind un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane.

Schema financiară: credit garantat de stat și contracte fictive

O firmă a obținut un credit bancar garantat de stat în valoare de aproximativ 175,3 milioane de lei. În aceeași zi, banii ar fi fost transferați rapid și nejustificat în conturile a două societăți comerciale, pentru disimularea originii fondurilor. Ulterior, prin contracte fictive, suma de 35 de milioane de lei ar fi fost transferată în contul personal al administratorului firmei care obținuse creditul inițial.

Investigația a mai relevat că prima societate comercială implicată în schemă ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 85,5 milioane de lei.

Operațiunea de amploare a fost coordonată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din sectoarele Capitalei și din județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea.

În urma perchezițiilor, mai multe persoane au fost conduse la audieri, iar anchetatorii au ridicat numeroase bunuri și documente de interes pentru cauză.

Dosarul este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

Surse judiciare: credit achitat prin fonduri nerambursabile

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că o firmă a luat un credit pentru anumite investiții în societate. Ulterior, a luat un credit cu fonduri nerambursabile pentru achitarea primului credit. În acest moment există suspiciuni că o parte din bani nu ar fi ajuns în respectiva investiție, motiv pentru care au fost emise mandate de aducere și se ridică documente pentru administrarea probatoriului, verificarea tranzacțiilor făcute, etc.