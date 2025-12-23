Mamă minoră, victimă a violului, traficată de pretinsul iubit și ulterior ucisă de client. DIICOT cere arestarea „iubitului”

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Brăila au dispus, luni, reținerea unui tânăr în vârstă de 27 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Din probatoriu a reieșit că, în mai 2025, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a unei fete în vârstă de 16 ani (provenită dintr-un mediu socio-familial deficitar, cu educație precară și abandon școlar, mamă minoră și anterior victimă a infracțiunii de act sexual cu un minor) și prin inducere în eroare (metoda loverboy), inculpatul a recrutat-o în scopul exploatării sexuale.

„Astfel, inculpatul a adăpostit persoana vătămată în diverse apartamente închiriate pe raza municipiilor Galați și Tecuci și a obligat-o la practicarea prostituției, punându-i în pericol viața victimei minore, care a fost ucisă la 16 noiembrie 2025, de către un client care se prezentase pentru a beneficia, contra cost, de serviciile ei sexuale”, transmite DIICOT.

Sumele obținute din activitatea infracțională au fost însușite aproape în totalitate de către inculpat.

A fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila, marți, cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului.