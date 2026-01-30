Vrancea: Polițiștii au descoperit încă 15 kilograme de canabis într-o anchetă de trafic internațional de droguri

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii DIICOT – Vrancea, au indisponibilizat, la data de 28 ianuarie 2026, alte 15 kilograme de canabis, în cadrul aceleiași cauze penale în care mai multe persoane au fost reținute, se arată într-o informare emisă vineri de IPJ Vrancea.

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul perioadei dintre iunie 2025 și ianuarie 2026, doi dintre inculpați, în prezent arestați preventiv, ar fi procurat canabis din Spania și l-ar fi introdus în România prin intermediul mai multor colete expediate prin firme de curierat.

La data de 25 ianuarie, unul dintre aceștia a fost prins în flagrant delict în timp ce transporta două colete ce conțineau aproximativ 15 kilograme de canabis, existând indicii că gruparea urma să preia și alte transporturi similare.

„La data de 28 ianuarie 2026, de la un punct de lucru al societății de curierat internațional, au fost ridicate două cutii conținând alte 15 kilograme de canabis, ascunse printre diverse bunuri și produse alimentare, pachete ce ar fi urmat să intre în posesia bărbaților în cauză”, transmit autoritățile.

Captura face parte din dosarul în care procurorii DIICOT Vrancea au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, și au dispus măsura controlului judiciar față de un alt inculpat.