Prima pagină » Știrile zilei » Vrancea: Polițiștii au descoperit încă 15 kilograme de canabis într-o anchetă de trafic internațional de droguri

Vrancea: Polițiștii au descoperit încă 15 kilograme de canabis într-o anchetă de trafic internațional de droguri

Procurorii DIICOT, alături de polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate au descoperit alte 15 kilograme de canabis, introduse în România printr-o firmă de curierat, la câteva zile după ce patru persoane au fost reținute pentru trafic de droguri.
Vrancea: Polițiștii au descoperit încă 15 kilograme de canabis într-o anchetă de trafic internațional de droguri
Sursa foto: Poliția Română
Radu Mocanu
30 ian. 2026, 19:58, Social

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii DIICOT – Vrancea, au indisponibilizat, la data de 28 ianuarie 2026, alte 15 kilograme de canabis, în cadrul aceleiași cauze penale în care mai multe persoane au fost reținute, se arată într-o informare emisă vineri de IPJ Vrancea. 

Din cercetările efectuate a rezultat că, pe parcursul perioadei dintre iunie 2025 și ianuarie 2026, doi dintre inculpați, în prezent arestați preventiv, ar fi procurat canabis din Spania și l-ar fi introdus în România prin intermediul mai multor colete expediate prin firme de curierat. 

La data de 25 ianuarie, unul dintre aceștia a fost prins în flagrant delict în timp ce transporta două colete ce conțineau aproximativ 15 kilograme de canabis, existând indicii că gruparea urma să preia și alte transporturi similare.

„La data de 28 ianuarie 2026, de la un punct de lucru al societății de curierat internațional, au fost ridicate două cutii conținând alte 15 kilograme de canabis, ascunse printre diverse bunuri și produse alimentare,  pachete ce ar fi urmat să intre în posesia bărbaților în cauză”, transmit autoritățile. 

Captura face parte din dosarul în care procurorii DIICOT Vrancea au reținut patru persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 37 de ani, și au dispus măsura controlului judiciar față de un alt inculpat. 

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
Gandul
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Cancan
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport
Toate numele grele vehiculate de avocata Adriana Georgescu: de la Nicușor Dan până la Donald Trump. „Trebuia să am protecție, în… mea!” | Interceptări
Libertatea
Categoria de români care ar putea primi în plus 1.281 de lei la pensie! Anunțul oficial al Ministrului
CSID
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor