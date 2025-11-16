Un adolescent din Hunedoara, suspectat că a furat burlane de cupru de pe pereții unei biserici

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara, cu sprijinul Poliției orașului Geoagiu, au depistat un adolscent în vârstă de 17 ani, pe numele căruia era emis un mandat de aducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Tânărul este bănuit de comiterea a două spargeri ale unor societăți comerciale din Hunedoara, de unde ar fi sustras scule electrice și motofierăstraie, în valoare de aproximativ 15.000 de lei.

Totodată, băiatul este suspectat de comiterea unui furt de burlane din cupru ce decorau pereții unei biserici din municipiu, prejudiciul fiind estimat la 13.000 de lei.