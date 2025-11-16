Prima pagină » Social » Un adolescent din Hunedoara, suspectat că a furat burlane de cupru de pe pereții unei biserici

Un adolescent din Hunedoara, suspectat că a furat burlane de cupru de pe pereții unei biserici

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Hunedoara, a fost reținut de polițiști, fiind suspectat că a furat burlane de cupru care decorau pereții unei biserici din oraș. El este acuzat și de alte furturi.
Incendiu puternic la o pensiune din din Delta Dunării: Fum și flăcări la acoperiș
Incendiu puternic la o pensiune din din Delta Dunării: Fum și flăcări la acoperiș
Oradea și Băile Felix, destinații pe val pentru un city break, turism cultural, spa și cure balneare. Top 10 al atracțiilor
Oradea și Băile Felix, destinații pe val pentru un city break, turism cultural, spa și cure balneare. Top 10 al atracțiilor
Trebuie desființate sectoarele Capitalei? Răspunsul lui Daniel Băluță
Trebuie desființate sectoarele Capitalei? Răspunsul lui Daniel Băluță
Daniel Băluță, despre contracandidații la Primăria Capitalei: „Ciucu, un primar de sector bun. Drulă, un om cu puțină experiență”
Daniel Băluță, despre contracandidații la Primăria Capitalei: „Ciucu, un primar de sector bun. Drulă, un om cu puțină experiență”
Daniel Băluță s-a lăsat convins să candideze de vocea străzii
Daniel Băluță s-a lăsat convins să candideze de vocea străzii
Laura Buciu
16 nov. 2025, 09:41, Social

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara, cu sprijinul Poliției orașului Geoagiu, au depistat un adolscent în vârstă de 17 ani, pe numele căruia era emis un mandat de aducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Tânărul este bănuit de comiterea a două spargeri ale unor societăți comerciale din Hunedoara, de unde ar fi sustras scule electrice și motofierăstraie, în valoare de aproximativ 15.000 de lei.

Totodată, băiatul este suspectat de comiterea unui furt de burlane din cupru ce decorau pereții unei biserici din municipiu, prejudiciul fiind estimat la 13.000 de lei.

 