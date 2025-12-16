Prima pagină » Știri externe » Protest rar în Rusia. O biserică dedicată militarilor uciși în război, contestată de locuitorii din Krasnodar

Protest rar în Rusia. O biserică dedicată militarilor uciși în război, contestată de locuitorii din Krasnodar

Planurile de a construi o biserică dedicată militarilor ruși uciși în război, într-un parc din orașul Krasnodar, din sudul Rusiei, au declanșat un protest rar al localnicilor, care i-au cerut public președintelui Vladimir Putin să oprească proiectul.
Protestatarii îi solicită lui Putin să păstreze parcul din cartierul Yubileiny, situat lângă râul Kuban, ca spațiu verde destinat comunității și generațiilor viitoare, relatează Reuters.

„Nu suntem împotriva religiei. Suntem în favoarea respectării legii. Autoritățile nu ne ascultă. Suntem forțați să ne facem auziți. Cartierul Yubileiny se opune acestui proiect”, transmit protestatarii.

Videoclipuri publicate online arată un locuitor citind apelul în fața unei mulțimi.

Nu este clar când a avut loc adunarea publică. Protestele sunt rare în Rusia, unde autoritățile au intensificat restricțiile asupra aproape tuturor formelor de disidență după invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

Biserica, dedicată „eroilor operațiunii militare speciale”

Autoritățile locale au precizat că biserica ar urma să fie dedicată „eroilor operațiunii militare speciale”, termenul folosit de Kremlin pentru a descrie războiul. Cu toate acestea, legătura cu conflictul nu a fost principalul motiv al nemulțumirilor exprimate de protestatari.

Alexander Safronov, deputat comunist în parlamentul local, a declarat că locuitorii nu se opun construirii unei biserici, dar nu doresc intervenții asupra parcului.

Postul de televiziune religios conservator Spas a susținut că orașul Krasnodar are nevoie de mai multe biserici și i-a atacat pe opozanții proiectului, pe care i-a descris drept „comuniști ieșiți din minți”.

Subiectul a generat dezbateri intense într-un grup de discuții din Krasnodar, pe rețeaua socială rusă VK, unde unii locuitori au afirmat că orașul are deja suficiente lăcașuri de cult.

