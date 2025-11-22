Incendiu la o biserică din Hunedoara, din cauza unei lumânări aprinse

Două echipaje ale ISU Hunedoara s-au deplasat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, la biserica din localitatea Peșteana, comuna Densuș, unde a izbucnit un incendiu, din cauza unei lumânări aprinse lăsate nesupravegheate.

La sosirea pompierilor, ardeau mocnit un obiect de mobilier din lemn și mocheta din jurul acestuia, pe o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați.

De asemenea, lăcașul de cult a fost inundat cu fum dens.

Pompierii au lichidat incendiul și au ventilat interiorul bisericii.

Din fericire, în urma evenimentului nu au existat victime.