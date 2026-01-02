O persoană a murit după ce locuința sa din Craiova a fost cuprinsă de incendiu

Apelul la 112 a semnalat posibilitatea ca o persoană să fie surprinsă în interior și riscul ca flăcările să se extindă la clădirile din apropiere.

La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Craiova, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială SMURD.

„Echipajele ajunse la locul intervenției au localizat rapid incendiul, fiind eliminat pericolul de propagare”, a transmis ISU Dolj.

Din nefericire, în interiorul locuinței a fost găsită o persoană decedată.