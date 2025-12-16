Partidele de guvernământ din Italia îndeamnă la prudență în ceea ce privește utilizarea activelor rusești înghețate

Uniunea Europeană dorește să utilizeze o parte din activele Băncii Centrale ruse în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (246,96 miliarde de dolari) înghețate în Europa după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, pentru a susține un împrumut destinat nevoilor militare și civile ale Kievului.

Unele state membre, printre care Belgia – unde se află depozitarul Euroclear care deține cea mai mare parte a activelor înghețate în Europa – și-au exprimat îngrijorarea față de acest plan, potrivit Reuters.

Banca centrală a Rusiei a intentat un proces în care solicită despăgubiri. Aceasta a declarat că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale și își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele pentru a-și proteja interesele.

Rezoluția va fi supusă votului miercuri

Documentul legislatorilor italieni exprimă îngrijorarea că Roma ar putea fi obligată să contribuie la despăgubirile solicitate de Moscova, în cazul în care acțiunea în justiție ar avea succes.

Documentul italian – redactat de partidele aflate la guvernare, Fratelli d’Italia, Lega și Forza Italia – solicită guvernului „să ceară Comisiei Europene să efectueze o examinare aprofundată a aspectelor juridice și financiare ale tuturor opțiunilor de finanțare aflate în discuție”.

Proiectul, care trebuie finalizat, urmează să fie votat în parlament miercuri, după un discurs al prim-ministrului Giorgia Meloni înaintea unei reuniuni a liderilor UE la Bruxelles.

Documentul precizează că Roma „va acorda o atenție deosebită problemei impactului actual și viitor asupra finanțelor publice”.

Țara dorește să evite punerea în pericol a ieșirii sale dintr-o procedură europeană de încălcare a dreptului comunitar pentru un deficit bugetar excesiv anul viitor.

Italia a îndemnat omologii săi din Europa să exploreze opțiuni alternative pentru a satisface nevoile financiare ale Ucrainei, inclusiv un împrumut-punte garantat de fonduri UE, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Cu toate acestea, documentul coaliției promite să ofere „sprijin multidimensional” Ucrainei și afirmă că este important să se mențină o presiune puternică asupra Rusiei pentru a accelera procesul de pace.

Divergențele dintre aliați

Au apărut divergențe între aliați cu privire la furnizarea de echipamente militare Ucrainei, partidul Liga – care a avut legături cu Kremlinul în trecut – afirmând că ajutorul acordat Kievului ar putea contribui la alimentarea corupției în această țară.

Rezoluția prevede că Italia ar trebui să colaboreze cu partenerii săi pentru a evalua nevoile de asistență financiară ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și pentru a identifica cea mai viabilă modalitate din punct de vedere juridic și financiar de a le satisface, cu norme clare privind utilizarea fondurilor.