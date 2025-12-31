Motivul pentru care Hidroelectrica întârzie emiterea facturilor în ianuarie

Furnizorul de energie electrică Hidroelectrica anunță că întârzie emiterea facturilor din ianuarie pentru că modernizează sistemele informatice.

În perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, Hidroelectrica desfășoară un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementarea unui nou sistem informatic, anunță compania într-un comunicat.

Operațiunile includ și migrarea bazelor de date.

Întreruperea temporară a unor activități

Noile sisteme informatice își propun o îmbunătățire a relației companiei cu clienții, procese de facturare mai rapide și mai sigure, o transparență sportiă a informațiilor privind soldurile și plățile, precum și dezvoltarea unor funcționalități digitale îmbunătățite, orientate către nevoile consumatorilor.

În contextul acestor operațiuni tehnice, Hidroelectrica informează că, temporar, anumite activități vor fi întrerupte, respectiv:

emiterea și corectarea facturilor;

reconcilierea soldurilor și alocarea plăților;

alte operațiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.

Programul cu publicul rămâne normal

Hidroelectrica precizează că plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro (cum sunt, de exemplu, transferurile bancare), în perioada 1 ianuarie – 15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare, adică după 15 ianuarie 2026, fără a afecta în vreun fel drepturile contractuale ale clienților.

„Pe toată durata implementării, activitatea de relaționare cu publicul se va desfășura conform programului normal, iar Hidroelectrica rămâne la dispoziția clienților prin toate canalele de comunicare:

Hidroelectrica subliniază că aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale.

Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru ca tranziția către noile sisteme informatice să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu impact minim asupra activităților curente”, se arată în comunicat.