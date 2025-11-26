Parlamentul European cere reguli stricte pentru protecția minorilor în online: Limită de vârstă de 16 ani și interdicții pentru funcțiile adictive

Parlamentul European a adoptat, miercuri, o rezoluție prin care solicită reguli mult mai stricte pentru protejarea minorilor în mediul online. Eurodeputații au cerut inclusiv o limită minimă de vârstă de 16 ani pentru accesul platformelor digitale, dar și interzicerea unor funcții considerate adictive, precum derularea infinită și redarea automată, scrie Reuters.

Solicitarea eurodeputaților vine în contextul în care ei avertizează că practicile actuale afectează atât sănătatea fizică a copiilor, cât și cea mentală a acestora și cer responsabilizarea platformelor.

Solicitarea Parlamentului European

Potrivit unui comunicat de presă, Parlamentul European propune o vârstă minimă, la nivel european, de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, platformele de partajare a videoclipurilor și asistenții virtuali bazati pe inteligență artificială, permițând totodată accesul copiilor cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani cu acordul părinților. De asemenea, eurodeputații au solicitat și o interdicție totală pentru cei cu vârsta sub 13 ani. Rezoluția Parlamentului European a obținut 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 abțineri.

„Ne aflăm în mijlocul unui experiment, un experiment în care giganții tehnologici americani și chinezi au acces nelimitat la atenția copiilor și tinerilor noștri timp de ore întregi în fiecare zi, aproape fără niciun fel de supraveghere”, a declarat, în Parlamentul European, în cadrul unei dezbateri, deputata daneză Christel Schaldemose, cea care a inițiat rezoluția.

Președintele francez Emmanuel Macron a făcut, anterior, o solicitare similară, privind o reglementare a UE pentru a interzice rețelele sociale copiilor sub 15 ani.

Australia este prima țară din lume care introduce o astfel de interdicție pentru minorii sub 16 ani

Această solicitare vine în contextul în care Australia se pregătește să instituie prima interdicție din lume privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, iar Danemarca și Malaezia intenționează, de asemenea, să introducă interdicții.

Efectele rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței copiilor au devenit o preocupare globală tot mai mare. Companii precum TikTok, Snapchat, Google și Meta Platforms sunt implicate în procese în Statele Unite pentru rolul lor în agravarea crizei de sănătate mintală.