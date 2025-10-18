Stelian Bujduveanu: În urma raportului tehnic rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat

Anunţul a fost făcut în urma întâlnirii pe care primarul interimar a avut-o cu persoanele care locuiau în blocul afectat.

„M-am întâlnit în această seară, cu proprietarii din imobilul afectat de explozie. Le-am prezentat concluziile preliminare şi soluţiile pe termen scurt şi mediu. În urma raportului tehnic asupra clădirii din Str. Vicina nr. 1, rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat. Decizia finală o vom lua în urma Expertizei tehnice ce urmează a fi efectuată”, a transmis primarul Stelian Bujduveanu.

De asemenea, primarul a anunţat că persoanele afectate vor primi locuinţe pe termen mediu şi lung

„Am transmis tuturor celor afectaţi că nu vor rămâne fără adăpost şi că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situaţiei locative. Într-o primă etapă, locatarii beneficiază de cazare temporară în unităţi hoteliere, pentru 7 zile. Ulterior, aceştia vor fi relocaţi în locuinţe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spaţii, cu sprijin financiar din partea municipalităţii”, a adăugat Stelian Bujduveanu.

În perioada următoare, prioritatea Primăriei este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare. Se vor recupera bunurile care pot fi salvate, se va asigura protecţia şcolii din apropiere şi se va identifica cea mai bună variantă pentru refacerea imobilului, a precizat primarul.