Apartamentul din care a izbucnit explozia din Rahova aparținea avocatei Vasilica Enache

Explozia produsă pe 17 octombrie 2025 într-un bloc din cartierul Rahova, București, a pornit din apartamentul avocatei Vasilica Enache, scrie Adevărul. Deflagrația s-a produs la etajul 5 al blocului nr. 32 de pe strada Vicina, în apropiere de Calea Rahovei nr. 317, fiind provocată de o acumulare de gaze naturale provenite de la centrala termică a avocatei — se pare, singura existentă în întregul imobil.

Locuința servea și ca sediu profesional al biroului de avocatură înregistrat la aceeași adresă. În urma exploziei, etajele 4 și 5 au fost complet distruse, iar structura blocului, construit în 1981 și compus din 108 apartamente, a fost grav afectată.

Tragedia s-a soldat cu moartea a trei persoane, printre care și avocata Vasilica Enache, o tânără de 24 de ani însărcinată și o femeie de 65 de ani care locuia singură.

Identitatea avocatei ar fi fost confirmată și de o rudă, Radu Florentina Georgiana, într-o postare pe Facebook citată de mai multe publicații.

„Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost mereu alături de noi. Explozia din blocul din Rahova a avut loc chiar în apartamentul ei, și asta spune tot. Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. O tragedie care a lăsat în urmă oameni pierduți, oameni răniți, oameni fără casă… totul din cauza nepăsării. Enache Vasilica, pentru unii Vivi, pentru mine nașa, o femeie puternică, pe care viața a încercat-o de nenumărate ori, dar care de fiecare dată a găsit puterea să se ridice”, a fina victimei.

„Un exemplu de curaj, de bunătate și de echilibru, mereu cu zâmbetul pe buze. Vocea ei caldă, care te întâmpina mereu cu «pupă mama ochii tăi», nu mai este… Iar acum, în urma ei, a rămas doar amintirea și durerea unei tragedii. A fost mai mult decât o nașă – a fost un om bun, un sprijin pentru familia mea, asemenea unei mame.. (…) Am un nod în gât și în suflet, pentru că viața ei s-a stins brusc, într-o explozie, fără un rămas bun. Avocat, mamă, bunică, soră, prietenă, și pentru mine, nașa mea… Vei rămâne mereu în amintirea noastră ca o femeie puternică, cu suflet bun și zâmbetul mereu pe chip”, a mai scris aceasta.

Zeci de zvonuri circulă pe internet

De la aflarea identității victimelor, pe rețelele de socializare există zeci de postări cu zvonuri care speculează că ar fi vorba de tentativă de crimă, majoritatea afirmând că vecinii acesteia susțin că avocata ar fi avut dosare importante ce îi priveau pe câțiva politicieni.

Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii tehnice și pentru a evalua stabilitatea clădirii afectate.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că va propune schimbarea cadrului legislativ astfel încât responsabilitatea în cazuri asemănătoarea celui de la Rahova să fie clar stabilită. Ivan a cerut ca persoanele vinovate să fie aspru pedepsite.