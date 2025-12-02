Papa Leon al XIV-lea s-a rugat la locul exploziei din 2020 din portul Beirut

Papa Leon al XIV-lea și-a încheiat marți prima vizită internațională cu un moment de reculegere în fața ruinelor exploziei din portul Beirut, un episod care a devenit emblematic pentru disfuncțiile statului libanez și pentru impunitatea autorităților, potrivit AP.

Suveranul Pontif a ajuns la locul dezastrului, unde rudele celor 218 persoane ucise în tragedia din 4 august 2020 l-au întâmpinat cu fotografii ale celor pierduți.

Pontonul de lângă singurul siloz de cereale rămas în picioare a devenit decorul unei scene încărcate de emoție.

Papa a mers de-a lungul unui șir de familii, le-a strâns mâinile, a privit imaginile victimelor și le-a adresat câteva cuvinte de încurajare.

În jur se aflau rămășițe arse de mașini și structuri distruse.

La cinci ani de la tragedie, familiile își caută în continuare dreptatea.

Ancheta judiciară a fost blocată repetat, fără ca vreun oficial să fie condamnat, ceea ce alimentează frustrarea libanezilor după decenii de corupție, colaps financiar și lipsă de răspundere.

„Vizita transmite clar mesajul că explozia a fost o crimă,” a declarat Cecile Roukoz, care și-a pierdut fratele, pe nume Joseph.