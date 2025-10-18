Verdictul ISC: Blocul din Rahova trebuie demolat! | Publicăm fragmente din raportul tehnic care a fost depus la mapa premierul Ilie Bolojan

Inspectoratul de Stat în Constucţii a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezenţa Prefectului şi a Primarului General, Sebastian Bujduveanu. Concluziile specialiştilor indică faptul că imobilul a suferit avarii iremediabile, iar consolidarea acestuia ar reprezenta un risc ridicat şi ar implica costuri mult prea ridicate. Într-o primă fază, experții ISC recomandă demolarea controlată a etajelor 5-8 pe zona avariată, pentru ca, în cele din urmă, întreaga scară să fie dezafectată.
- Raportul tehnic confirmă gravitatea avariilor structurale şi stabileşte că utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă, construcţia prezentând risc major de prăbuşire şi neîndeplinind cerinţa fundamentală de calitate rezistenţă mecanică şi stabilitate
- Totodată, având în vedere concluzia experţilor potrivit căreia consolidarea imobilului nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic, iar lucrările necesare ar depăşi valoarea de înlocuire a construcţiei şi ar implica un risc ridicat în execuţie, Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.S.C. apreciază că măsurile de intervenţie trebuie orientate exclusiv către punerea în siguranţă şi, ulterior, către dezafectarea controlată a clădirii.
- Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă. O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei şi implicit cursul anchetei penale.
- Toate măsurile propuse prin rapoartele tehnice se pot realiza numai cu avizul expres al organelor de urmărire penală competente, astfel încât să fie respectate atât exigenţele de securitate structurală, cât şi necesitatea conservării probelor.