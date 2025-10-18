Verdictul ISC: Blocul din Rahova trebuie demolat! | Publicăm fragmente din raportul tehnic care a fost depus la mapa premierul Ilie Bolojan

Inspectoratul de Stat în Constucţii a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezenţa Prefectului şi a Primarului General, Sebastian Bujduveanu. Concluziile specialiştilor indică faptul că imobilul a suferit avarii iremediabile, iar consolidarea acestuia ar reprezenta un risc ridicat şi ar implica costuri mult prea ridicate. Într-o primă fază, experții ISC recomandă demolarea controlată a etajelor 5-8 pe zona avariată, pentru ca, în cele din urmă, întreaga scară să fie dezafectată.

Raportul tehnic confirmă gravitatea avariilor structurale şi stabileşte că utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă, construcţia prezentând risc major de prăbuşire şi neîndeplinind cerinţa fundamentală de calitate rezistenţă mecanică şi stabilitate

Totodată, având în vedere concluzia experţilor potrivit căreia consolidarea imobilului nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic, iar lucrările necesare ar depăşi valoarea de înlocuire a construcţiei şi ar implica un risc ridicat în execuţie, Inspectoratul de Stat în Construcţii – 1.S.C. apreciază că măsurile de intervenţie trebuie orientate exclusiv către punerea în siguranţă şi, ulterior, către dezafectarea controlată a clădirii.