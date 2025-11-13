Patru persoane, inclusiv un rapper, arestate pentru că au dat foc unui bloc de locuințe în timp ce filmau un videoclip în Franța

Un rapper în vârstă de 18 ani, cunoscut sub numele de BFK.16, s-a numărat printre persoanele arestate în timpul operațiunii din Rillieux-la-Pape, anunță Le Figaro.

În total, patru persoane, suspectate de participarea la filmarea ilegală a unui videoclip muzical care a provocat un incendiu în suburbiile orașului Lyon sâmbătă, au fost arestate joi dimineață, a aflat AFP de la o sursă apropiată anchetei.

În timpul operațiunii au fost efectuate 15 percheziții. „Se așteaptă mai multe în zilele următoare”, a adăugat sursa.

Sâmbătă după-amiază, un grup de 20 până la 30 de persoane, unele îmbrăcate în salopete albe, altele cu fețele acoperite, s-au adunat pentru a filma un videoclip muzical pentru rapper-ul menționat. Filmarea nu avea autorizație de la autorități, confirmă sursele polițienești.

Rapper-ul și însoțitorii săi au dat foc unui bloc

În timpul filmărilor, grupul a folosit materiale pirotehnice. Un echipaj de poliție staționat în apropiere a încercat să intervină, dar a fost atacat cu elemente pirotehnice de cei care filmau videoclipul, a explicat una dintre surse. În timp ce ofițerii se adăposteau într-o clădire, unul dintre artificiile trase în direcția lor a aterizat pe balconul unui apartament, care apoi a luat foc.

Incendiul s-a răspândit rapid, cel puțin cinci apartamente fiind distruse de flăcări, a anunțat Prefectura. Aproximativ 70 de pompieri au participat la misiune, dar au fost și ei atacați cu proiectile. Cu greu, polițiștii au reușit să-i liniștească pe agresori. Aproximativ 40 de locuitori ai clădirii au fost evacuați și cazați temporar într-un centru comunitar local.

Pe rețelele de socializare, BFK.16 este prezentat ca un rapper din Vénissieux care a lansat două piese, dintre care una are aproape un milion de vizualizări pe YouTube. Tânărul are 26.000 de urmăritori pe Instagram. Un videoclip muzical, deja lansat și filmat în Vénissieux, prezintă imagini cu ciocniri între tineri și poliție, precum și cu droguri, arme de foc și vehicule de mare putere. Potrivit unei surse polițienești, tânărul rapper are cazier, în special pentru curse stradale ilegale.