La ce spitale au ajuns răniții în incendiul izbucnit la un bloc din București

În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuințe din sectorul 5, 17 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la spitalele clinice de urgență din Capitală, după cum urmează:

Spitalul Clinic de Urgență Bagadasar-Arseni- 5 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca- 5 pacienți

Spitalul Universitar – 3 pacienți

Spitaluk Militar Central – 2 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu- 2 pacienți.

În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar – Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalți 16 pacienți sunt conștienți, stabili, expuși doar la fum, informează Ministerul Sănătății.

Situația este în dinamică.

Un incendiu s-a produs sâmbătă într-un apartament situat pe strada Sg. Ion Nuțu, la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje, sector 5, București.

Au fost degajări importante de fum atât în apartament, cât și pe scara blocului.

152 de persoane au fost evacuate din bloc.