Incendiu cu degajări mari de fum la un apartament din sectorul 5, București / UPDATE: 7 persoane asistate medical

UPDATE 3:

ISU București-Ilfov anunță că, în acest moment, dispozitivul de intervenție se redimensionează, iar la fața locului rămân 4 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD.

Totodată, 152 de persoane au fost evacuate din blocul în cauză și, în total, 17 persoane au fost transportate la spital.

UPDATE 2:

Dintre cele 6 persoane transportate la spital, una este intubată, 4 au fost expuse la fum, iar cea de-a șasea prezintă arsuri la un picior.

UPDATE:

În acest moment incendiul este localizat la nivelul apartamentului cu propagare și pe fațada exterioară a blocului. Se lucrează în continuare pentru lichidarea acestuia și ventilarea spațiilor.

Au fost asistate medical la fața locului 7 persoane, 6 dintre acestea au fost transportate la spital.

Știrea inițială:

Potrivit ISU București-Ilfov, se înregistrează degajări importante de fum atât în apartament, cât și pe scara blocului.

Pentru protecția locatarilor, au fost constituite echipe de căutare-salvare, care verifică fiecare nivel și evacuază persoanele surprinse.

Salvatorii intervin cu 7 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori, 6 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în derulare.