Explozia din Rahova. A fost convocat din nou Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă

Andrei Nistor anunţă că a convocat din nou Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pentru sâmbătă, la ora 18.00. La întâlnire vor participa şi locatarii scării unde s-a produs explozia, „pentru a discuta direct cu ei şi pentru a le oferi cele mai recente informaţii”.

Blocul afectat de explozie rămâne sigilat.

„Mai devreme, am fost pe teren alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Primăria Municipiului Bucureşti, împreună cu o echipă formată din peste 10 experţi. Am analizat structura clădirii şi posibilele pericole pentru locatari. Ancheta este în desfăşurare. Tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe”, a precizat Andrei Nistor.