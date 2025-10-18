Prefectul şi primarul Capitalei s-au întâlnit cu persoanele evacuate din blocul din Rahova

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat sâmbătă seară, după o întâlnire cu primarul general interimar şi locatarii scării afectate de explozie, un set de măsuri de sprijin pentru persoanele evacuate.

Potrivit acestuia, toţi locatarii afectaţi beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel, iar după finalizarea anchetei va fi analizată revenirea în locuinţe pentru cei din scările care nu au fost afectate direct.

Pe termen lung, Direcţia de Asistenţă Socială va oferi ajutor prin decontarea chiriei, sprijin în găsirea de locuinţe şi apartamente puse la dispoziţie de municipalitate.

Primăria Capitalei va asigura punerea în siguranţă a clădirii, urmând ca, în funcţie de expertiza tehnică, să fie stabilite măsuri de consolidare. Totodată, Administraţia Străzilor Bucureşti, Compania Municipală Parking şi Poliţia vor gestiona ridicarea şi depozitarea maşinilor avariate. Acestea vor fi depozitate temporar în spaţiile STB, până la finalizarea procedurilor legale.