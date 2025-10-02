Nicuşor Dan a discutat cu premierul Suediei pe teme economice şi de securitate

„România şi Suedia au o cooperare bilaterală foarte strânsă în contextul alianţei noastre europene”, a notat Dan pe Facebook.

Şeful de stat a menţionat că discuţiile s-au concentrat pe dezvoltarea continuă a relaţiilor economice şi investiţiilor, cu accent pe industria de apărare.

„Am discutat, de asemenea, despre cum putem consolida descurajarea de către NATO a ameninţărilor venite din partea Rusiei”, în încheie preşedintele mesajul.

Miercuri şi joi, preşedintele Nicuşor Dan a participat la reuniunile liderilor Uniunii Europene şi ale Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga.