Autoritățile din Neamț caută un urs care a omorât un bărbat de 88 de ani din comuna Bicaz Chei

Prefectura Neamț a anunțat vineri că leziunile identificate sunt compatibile cu un atac al unui animal sălbatic, cel mai probabil urs, iar analizele de specialitate urmează să confirme natura exactă a incidentului.

Autoritățile locale vor întocmi documentația necesară pentru obținerea autorizației de identificare și extragere a exemplarului de urs suspectat că a provocat tragedia.

„Instituția Prefectului este în contact permanent cu autoritățile locale și cu structurile Ministerului Afacerilor Interne implicate în gestionarea situației, urmărind aplicarea tuturor măsurilor legale pentru siguranța cetățenilor”, a transmis prefectul județului Neamț, Adrian Bourceanu, care a solicitat o informare completă din partea instituțiilor competente.

Incidentul a avut loc joi. Fiul victimei a descoperit trupul neînsuflețit al tatălui său în apropierea locuinței din Bicaz Chei și a alertat autoritățile prin 112.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei.