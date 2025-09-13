Bărbat de 60 de ani atacat de urs pe un câmp din Mureş. Se află în stare critică

UPDATE

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă. De asemenea, la faţa locului se deplasează reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Mureş şi ai autorităţii publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competenţelor”, transmite IPJ Mureş.

Ştirea iniţială

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în apropierea localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac, judeţul Mureş, potrivit unui comunicat al ISU.

El a suferit răni grave la nivelul feţei şi a fost în stare critică (cod roşu medical).

La faţa locului au intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor şi o ambulanţă de terapie intensivă mobilă, care au stabilizat pacientul înainte de a-l transporta la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Târgu Mureş pentru îngrijiri de specialitate.