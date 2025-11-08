Incendiu puternic la o fabrică de prelucrarea lemnului din județul Neamț

Pompierii au fost solicitați să intervină sâmbătă, în comuna Trifești din județul Neamț, pentru stingerea unui incendiu produs la o construcție a unui operator economic (cu domeniu de activitate prelucrarea lemnului).

Potrivit ISU Neamț, la locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman, SVSU Trifești și IPJ.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul unei hale cu posibilitatea de propagare la întreaga construcție și la materialul lemnos din interiorul acesteia. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Concomitent cu misiunea pentru stingerea incendiului s-a acționat pentru evacuarea a 25 mc de cherestea. Au ars 100 mp din acoperișul construcției (confecţionat din lemn și acoperit cu tablă) și s-a deteriorat instalația tehnologică de uscare a lemnului.

Burlanul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile a fost cauza probabilă de producere a incendiului.

Nu au fost victime.