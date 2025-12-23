Gest fatal făcut de o femeie din Bihor înainte de a adormi

Incendiul din Livada de Bihor, comuna Nojorid, a fost anunțat de vecinii bihorencei de 51 de ani, la ora 22.40.

Au fost mobilizate de urgență la locul indicat trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu trei autospeciale de lucru cu apă spumă, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

În momentul sosirii pompierilor, flăcările se manifestau violent, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la dormitorul casei, existând riscul extinderii acestora la celelalte două încăperi ale locuinței și la alte două apartamente amenajate în aceeași clădire.

Din nefericire, în interiorul camerei cuprinse de flăcări, echipajele au găsit trupul carbonizat al proprietarei.

Pagubele materiale înregistrate au constat în patru aparate electrocasnice și două elemente de mobilier.

Cercetările efectuate la fața locului au indicat drept cauză probabilă a evenimentului, fumatul.