Incendiu într-o clădire a Universității din Oradea. Atelier și laborator de inginerie, distruse

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, alerta a fost primită duminică, în jurul orei 04:35, fiind semnalat un incendiu la parterul unei clădiri cu regim de înălțime P+2 din campusul universitar.

La fața locului au fost mobilizate de urgență trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat și cu intensitate ridicată într-un atelier și un laborator de inginerie situate la parter. Focule era alimentat de cantități însemnate de materiale combustibile și lichide inflamabile, respectiv motorină și benzină.

Cei 17 pompieri militari au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, acționând atât pentru localizarea și lichidarea incendiului, cât și pentru protejarea celorlalte încăperi expuse riscului de propagare.

Incendiul a fost stins în aproximativ 25 de minute, fiind salvate laboratoarele învecinate de la parter și spațiile de la etajele superioare ale clădirii.

În urma incendiului, bunurile din atelierul și laboratorul afectate au fost distruse în totalitate. Printre acestea se numără un autoturism, o motocicletă, trei carturi, calculatoare, piese auto, mobilier și materiale didactice.

După lichidarea focarelor, pompierii au continuat intervenția până în jurul orei 07:00, pentru ventilarea clădirii, identificarea eventualelor focare ascunse și limitarea efectelor negative ale incendiului.

Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un aparat electric lăsat sub tensiune. Ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzei producerii evenimentului.