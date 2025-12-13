Prima pagină » Social » Minune de Crăciun în Neamț: Femeie dispărută de 17 ani, găsită de polițiști

Minune de Crăciun în Neamț: O femeie dispărută de 17 ani a fost găsită de polițiștii de frontieră din Timiș, în urma eforturilor neîntrerupte ale Serviciului de Investigații Criminale Neamț.
Minune de Crăciun în Neamț: Femeie dispărută de 17 ani, găsită de polițiști
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Andreea Tobias
13 dec. 2025, 10:04, Social

Minunea s-a petrecut zilele trecute, când femeia din Piatra-Neamț, dată dispărută în urmă cu 17 ani, a fost identificată. Povestea cutremurătoare are un final fericit în preajma sărbătorilor de iarnă.

Dispărută din 2009, când fiica avea 14 ani

Femeia din Neamț dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, polițiștii au făcut verificări în toată țara și în mai multe state din Uniunea Europeană.

Identificarea ei, în data de 9 decembrie, reprezintă un moment simbolic și profund emoționant pentru toți cei implicați.

„Bucuria fiicei ne-a făcut să ne simțim ca noi”

Minunea a fost posibilă după o săptămână intensă pentru polițiști. „Săptămâna asta nu am prea dormit multe ore, din cauza multitudinii de activități operative. Dar bucuria fiicei persoanei dispărute ne-a făcut să ne simțim ca noi”, au mărturisit polițiștii.

Din respect pentru viața privată a persoanei identificate și pentru siguranța ei, autoritățile nu fac publice datele de identitate.

17 ani de căutări în România și UE

Căutările nu au fost niciodată abandonate.

Verificările s-au derulat în toată țara, precum și în mai multe state din Uniunea Europeană,  poliția încercând să deslușească firul dispariției.

Revederea după un deceniu și jumătate

Revederea dintre mamă și fiică, la mai bine de un deceniu și jumătate distanță, rămâne una dintre cele mai emoționante povești ale acestui sfârșit de an.

