Brazilia: O tornadă a ucis cel puţin cinci persoane şi a rănit peste 400

Tornada de vineri a răsturnat maşini şi a avariat case în Rio Bonito do Iguaçu, în statul Parana, a anunţat serviciul local de meteorologie, potrivit AFP.

Guvernul statului Parana a declarat că a ucis cinci persoane şi a rănit 432. Alte două persoane sunt dispărute, dar acest număr ar putea creşte, a precizat acesta.

Vânturile din Rio Bonito do Iguaçu, localitate cu o populaţie de 14.000 de locuitori, au atins viteze cuprinse între 180 şi 250 de kilometri pe oră, a declarat agenţia de tehnologie şi monitorizare a mediului din Parana. Oficialii Apărării Civile au declarat că 80% din oraş este acum distrus. Imaginile de pe reţelele de socializare arată case distruse de vremea violentă.

„Este o scenă de război”, a declarat Fernando Schunig, şeful agenţiei de Apărare Civilă din Parana, pentru agenţia de ştiri G1.

El a spus că probabilitatea unor mai multe decese este mare, deoarece tornada a lovit chiar în centrul oraşului.

„Când aceste evenimente lovesc o zonă urbană, pagubele sunt majore. Sunt foarte letale”, a spus Schunig.

Guvernatorul provinciei Parana, Ratinho Junior, a declarat pe reţeaua X că „forţele de securitate sunt în alertă, mobilizate şi monitorizează oraşele afectate de furtunile severe”.

Autorităţile meteorologice au anunţat că o alertă de furtuni periculoase era în vigoare pentru tot Parana, precum şi pentru statele sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul.