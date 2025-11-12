Primar acuzat că și-a construit casă de 50.000 de euro din mită și a vândut-o cu 150.000 de euro

Edilul ar fi pretins și primit bani și foloase în valoare de peste 160.000 de euro de la administratorii firmelor care câștigau contracte cu primăria.

Procurorii DNA Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore lui Filip Ioan, primar al comunei Zănești, județul Neamț, pentru luare de mită (3 infracțiuni dintre care una în formă continuată) și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (2 infracțiuni), Andrieș Andrei Sebastian, consilier superior la compartimentul de achiziții publice al Primăriei Zănești, pentru două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, Marin Florentina, inspector de specialitate la compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești, pentru două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, și a lui M.N., administrator al S.C. Termoizoconstruct S.R.L., pentru complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite și dare de mită.

DNA cere arestarea primarului pentru 30 de zile

Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de două companii și a lui S.C.C., administrator al uneia dintre ele, pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și dare de mită.

Conform DNA, există probe care arată că, în perioada aprilie – sfârșitul anului 2023, în condițiile derulării contractului constând în „Reparații și extindere trotuare în comuna Zănești, jud. Neamț”, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obținut în legătură cu contract, pentru încheierea, derularea în bune condiții și decontarea lucrărilor respective.

În aceeași perioadă, primarul ar fi primit de la administratorul respectiv foloase necuvenite, constând în construirea unei case pe o suprafață de teren ce aparține familiei acestuia, situată în comuna Zănești, construcție ce a presupus din partea executantului cheltuieli de aproximativ 40.000 – 50.000 de euro.

Casă construită din mită, vândută cu profit uriaș

Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro.

La data de 25 martie 2025, a fost încheiat contractul de achiziție publică între U.A.T. Zănești, în calitate de beneficiar și o firmă, cu obiectivul „Lucrările de construcții Amenajare Parc Cămin Cultural în sat Zănești, comuna Zănesti, Neamț” în valoare totală de 476.205,64 lei (fără TVA).

50.000 de lei mită pentru amenajarea unui parc

În perioada iunie – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi pretins și primit de la inculpatul S.C.C., administratorul firmei, aproximativ 50.000 de lei și foloase constând în servicii de lucrări de instalații estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

8.000 de lei mită pentru documentația tehnică

Anterior, în același context, primarul ar fi pretins și primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăți comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea și decontarea contractului de „Servicii de proiectare amenajări spații publice” privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA.

În executarea contractului respectiv, conform cerințelor primarului Filip Ioan, ar fi fost întocmite documentația tehnică și devizul general al investiției, fiind supradimensionate costurile și fiind stabilite valori necorespunzătoare realității, acțiune care ar fi avut drept consecință crearea unei baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor respective.

70.000 de lei mită pentru reabilitarea unei grădinițe

La data de 11 august 2025 s-a încheiat contractul de execuție lucrări între Școala Gimnazială nr. 1 Zănești, ca autoritate contractantă și firma reprezentată de M.N., având ca obiect „Reabilitare fațadă Grădinița nr. 1 loc. Zănești, jud. Neamț”, valoarea contractului fiind de 449.962,98 lei (fără TVA).

În perioada august – octombrie 2025, Filip Ioan ar fi pretins și primit de la M.N. suma de aproximativ 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea în bune condiții a contractului respectiv.

În aceleași perioade, Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, înțeleși cu Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale.

Ulterior, primarul ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoștință de faptul că situațiile de lucrări ar fi fost supraevaluate și că procedurile de achiziții ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu U.A.T. Zănești în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA), precum și un folos necuvenit celor două societăți comerciale.

Persoanelor implicate li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, conchide DNA.