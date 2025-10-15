Nazare, întâlnire în SUA cu reprezentatul lui Trump: România este pregǎtitǎ pentru noi investiții

Potrivit lui Nazare, cei doi oficiali americani sunt implicați direct în deciziile strategice privind investițiile Statelor Unite, iar discuțiile au vizat oportunitățile pe care le oferă economia României.

„Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiții, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ”, a transmis ministrul.

Alexandru Nazare conduce delegația Ministerului Finanțelor la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, care se desfășoară la Washington D.C., Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 18 octombrie 2025.