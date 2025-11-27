Nazare vrea menținerea TVA de 11% în Horeca: Acest lucru trebuie confirmat în coaliție

Ministrul Finanțelor a fost întrebat joi dacă, având în vedere că au crescut veniturile din TVA, se mai discută despre creșterea TVA în Horeca de la 11% la 21%.

„Am mai spus-o public în privința TVA-ului la Horeca, există analiza, veniturile au crescut, avem această analiză, o vom discuta în guvern și vom anunța o decizie în privința TVA-ului la Horeca și am mai spus public că voi susține și înclin să rămână cota pentru Horeca de 11% în 2026, dar acest lucru va trebui, bineînțeles, confirmat în coaliție”, a spus Alexandru Nazare.

De asemenea, ministrul Finanțelor a fost întrebat despre simplificarea cotei la microîntreprinderi.

„Alături de alte decizii care au impact fiscal în 2026, toate aceste discuții le vom cuprinde în negocierile privind bugetul anului 2026, pentru că toate acestea au impact pentru 2026 și trebuie adoptate odată cu bugetul anului 2026. Mi-aș dori o simplificare, dacă mă întrebați în privința micro, mi-aș dori o simplificare, dar să știți că și micro este prins într-un jalon, un jalon PNRR, iar acest lucru trebuie confirmat, ca să fim siguri că este în regulă și nu avem măsuri care să reverseze o reformă”, a mai spus Nazare.