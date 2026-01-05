Criză de consum în HoReCa și închideri de restaurante? Ce spune Radu Savopol, cofondatorul 5toGo și președintele HORA

După introducerea noilor măsuri fiscale, membrii HORA au raportat o scădere vizibilă a traficului de clienți în restaurante, cafenele și baruri. În discuțiile cu operatorii, diminuarea traficului se situează între 5% și 15%, iar în zonele turistice acest efect este și mai pronunțat, scăderea valorii voucerelor de vacanță având un impact mai mare decât cel preconizat.

Cele mai recente date arată că la unele hoteluri, în 2025, scăderea numărului de pachete vândute a fost 30% față de anul precedent, dar, în medie, este undeva 10-15% pe litoralul românesc.

Uneori, scăderea numărului de tranzacții nu se reflectă imediat în cifra de afaceri datorită creșterii prețurilor, dar, ca număr de clienți, tendința este clar în jos.

Savopol spune că HORA nu deține încă date centralizate de la toți membrii privind evoluția vânzărilor în ultimele 12–18 luni și ar dori ca o astfel de statistică să existe la nivelul întregii industrii HoReCa. O evidență completă cu număr de tranzacții, număr de oaspeți la masă sau cifre de afaceri reale ar ajuta înțelegerea impactului combinat al inflației și al puterii de cumpărare a consumatorilor.

Cu 10% mai puține unități HoReCa

La finalul anului 2024, existau în România aproximativ 33.000 de unități HoReCa, iar astăzi Savopol estimează că sunt cu cel puțin 10% mai puține, în principal din cauza contextului economic dificil. Cu toate acestea, există încă antreprenori care deschid afaceri, ceea ce compensează parțial numărul celor care s-au închis. Vânzările de business-uri pe platforme online și faptul că unele spații HoReCa au reintrat pe piața de închirieri confirmă tendința de contracție cu aproximativ 10%.

„În 2024 existau un număr de aproximativ 33.000 unități HoReCa în România, astăzi cred că sunt cu cel puțin 10% mai puține, dar pe de altă parte există încă mirajul de a deschide o unitate HoReCa și atunci se compensează numărul celor închise cu cei care deschid. Însă, din ce observăm, și vânzări de business-uri pe platforme online sau spațiile care au fost destinate HoReCa și acum sunt date spre închiriere, cred că este un procent realist, 10%”, a declarat Radu Savopol.

Operatorii resimt presiunea fiscală cumulată, inclusiv costurile cu forța de muncă, utilitățile și materiile prime. Savopol spune că multe afaceri se află într-o perioadă de optimizare similară cu cea de după ridicarea restricțiilor pandemice: ajustarea personalului, negocieri mai dure cu furnizorii, optimizarea spațiilor și structurarea meniurilor astfel încât costurile să fie sustenabile chiar și în perioade mai grele. El avertizează că cine nu se adaptează rapid riscă să aibă de suferit.

„Eu cred că toți operatorii încep să se optimizeze la fel ca și în pandemie sau după pandemie, când au fost ani foarte profitabili. În momentul în care s-a deblocat industria, toți erau optimizați la maximum și au făcut profituri bune. Așa cred că o să fie și acum: probabil vor fi mai puțini angajați, probabil vor fi negocieri mai dure cu furnizorii, probabil optimizări de spațiu, meniuri mai profitabile ca și food cost, marketing mai agresiv. Toate puse cap la cap fac ca business-ul să meargă mai departe chiar și în perioade mai grele. Totul este de cât de rapid se vor mișca operatorii, cei care vor aștepta și nu vor reacționa sigur vor avea de suferit mai mult”, a explicat antreprenorul.

Discounturile nu sunt cheia succesului?

În paralel, apariția unor inițiative precum secțiunea „DineOut” din aplicația Bolt Food oferă restaurantelor participante posibilitatea de a atrage clienți prin reduceri și prin promovarea meniurilor și experiențelor din localuri. Secțiunea a fost lansată în București cu peste 100 de restaurante partenere și permite clienților să beneficieze de discounturi la nota de plată, încurajând astfel frecventarea restaurantelor în afara orelor de vârf.

Cu toate acestea, Savopol explică însă că nu discounturile mari sunt cheia succesului, ci un marketing bine gândit și experiențe plăcute pentru clienți. Reducerile sunt considerate doar un instrument suplimentar pentru a crește traficul, nu un substitut pentru calitatea serviciilor și experiența în restaurant

„Este ideal să ai o creștere de vânzări mai mare folosind costurile operaționale fixe. Nu cred în reducerile acestea de 50%, nu am văzut coadă la restaurant că o pizza este cu 50% mai ieftină. Am văzut coadă că s-a făcut un marketing bun pentru un produs sau o locație și oaspeții au venit să se bucure de experiență”, a afirmat antreprenorul.

Criză profundă sau perioadă de ajustare?

Privind în ansamblu, cofondatorul 5toGo consideră că industria nu traversează o criză profundă de consum, ci o perioadă de ajustare normală, care triază jucătorii fără o strategie pe termen lung. Operatorii mici sunt cei mai afectați, dar odată cu apariția unor semnale pozitive în economie, consumul ar putea reveni la normal spre sfârșitul anului 2026.

„Este o perioadă de ajustare normală și care nu face decât să trieze jucătorii care au intrat fără să gândească un business pe termen lung. Din proprie experiență știu ce înseamnă să ții un brand în viață 18 ani de zile și cât de ciclică este viața unei locații timp de 18 ani. Eu cred că pentru fiecare este dificil, indiferent de mărimea business-ului, dar cei la început de drum sunt mai afectați de perioada asta. Totuși, cred că este o perioadă în care oamenii sunt mai atenți la consum, nu neapărat că nu au bani în buzunar. Probabil când vor veni și primele vești pozitive despre economie, creștere și stabilitate, o să revenim la normal, dar probabil spre sfârșitul anului 2026”, a conchis Savopol.