Oana Țoiu se va întâlni la Washington cu secretarul de stat american Marco Rubio

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, efectuează miercuri, o vizită bilaterală în Statele Unite ale Americii, la Washington D.C., unde are programate consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Întâlnirea marchează primul contact oficial la nivel de miniștri de externe între guvernele României și Statelor Unite.

Pe lângă consultările oficiale, șefa diplomației române va avea o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), unde vor fi discutate oportunitățile de investiții americane în România și extinderea colaborării economice bilaterale.