Marco Rubio despre planul american pentru Venezuela: Recuperare și apoi tranziție

Marco Rubio, secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, a declarat că planul Statelor Unite privind Venezuela este de a stabiliza țara, de a sprijini revenirea economică, urmând la final să fie realizată o tranziție politică.
07 ian. 2026, 20:12, Știri externe

Rubio a explicat că primul pas al planului este să oprească „căderea Venezuelei în haos” și să exercite control asupra autorităților interimare, relatează Reuters. 

Șeful diplomației americane a explicat că pasul de recuperare economică înseamnă „că firmele americane, occidentale și de altă natură au acces la piața venezueleană într-un mod echitabil”. 

Acesta a precizat că se va începe procesul de reconciliere națională, care să permită amnistierea și eliberarea opoziției din închisori, precum și reconstruirea societății civile.

Rubio nu a detaliat faza de tranziție însă a spus: „În cele din urmă, va depinde de poporul venezuelean să-și transforme țara”. 

Privind implicarea americană în Venezuela, tot miercuri, secretarul Energiei a spus că autoritățile americane vor să preia controlul asupra resurselor de petrol venezuelean. 

Privind acest plan, senatorul democrat, Chris Murphy, din Connecticut a declarat: „Vorbesc despre furtul petrolului venezuelean sub amenințarea armei pentru o perioadă de timp nedefinită, ca pârghie pentru a microgestiona țara. Amploarea și nebunia acestui plan sunt absolut uimitoare”.

