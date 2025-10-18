Explozia din Rahova. Stelian Bujduveanu: 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic; 66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere

„Suntem în teren, alături de oameni. Nimeni nu a fost lăsat singur. Echipele PMB și DGASMB evaluează în continuare locuințele afectate pentru a identifica nevoile și a oferi soluții rapide și personalizate”, transmis Bujduveanu, sâmbătă pe Facebook.

Potrivit datelor oferite de edilul interimar, 286 de persoane au fost evaluate și consiliate psihologic, iar 66 de persoane (trei copii și 11 vârstnici) au fost cazate temporar la hoteluri.

Acesta a mai anunțat că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin, iar echipele DGASMB au desfășurat deja 200 de ședințe de consiliere psihologică.

De asemenea, 3 familii au primit sprijin pentru refacerea documentelor pierdute în urma exploziei.

„Pentru orice nevoie de ajutor, informații sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent – vă rugăm să sunați pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă”, a aminitit Bujduveanu.

Acesta a transmis și un mesaj de mulțumire pentru organizațiile implicate în activitatea de sprijin. Printre acestea se numără Habitat for Humanity România, World Vision România, Crucea Roșie Română și Asociația Salvați Copiii.

Vineri dimineață, o explozie s-a produs la un bloc de apartamente din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite.