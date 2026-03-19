Varianta Ocolitoare Timișoara Vest intră în faza de construcție

Ministerul Transporturilor a emis astăzi Autorizația de Construire pentru Varianta Ocolitoare (VO) Timișoara Vest. Anunțul a fost făcut de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că drumul va face legătura între sectorul nordic al centurii municipiului Timișoara și Varianta de Ocolire Timișoara Sud.

„Varianta Ocolitoare (VO) Timișoara Vest intră în faza de construcție! Ministerul Transporturilor a emis astăzi Autorizația de Construire pentru acest nou drum care va completa Centura Municipiului Timișoara. Cei aproximativ 14 km noi de drum național, construiți la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens) vor face legătura între sectorul nordic al centurii municipiului Timișoara și Varianta de Ocolire Timișoara Sud”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Concret, pe traseu vor fi construite 4 noduri rutiere, două pasaje și un pod astfel:

⁠Nod rutier la intersecția cu DN69 (E671) și cu Drumul Național Centura Timișoara (DNCT),

Nod rutier la intersecția cu DN6,

Nod rutier la intersecția cu DN59A,

Nod rutier la intersecția cu Radiala Nouă de Vest (C30),

pasaj peste DN59 și peste linia CF100 (750 m),

pasaj peste DN6 și linia CF133 (450 m),

⁠pod peste râul Bega și peste rezervoarele de nămol (450 m).

Proiectul trebuie finalizat în 24 de luni, iar construcția variantei ocolitoare are o valoare de 1,41 miliarde lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

„Deși nu mai dețin funcția de ministru al Transporturilor, voi continua să promovez și să susțin marile proiecte de infrastructură, care în opinia mea sunt esențiale pentru redresarea și dezvoltarea economică a României!”, a completat Sorin Grindeanu.