S-a decis ce se va întâmpla cu blocul care a explodat în Rahova! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a anunțat hotărârea

Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a fost publicată în această seară și prevede, printre altele, demolarea parțială.
- Blocul din strada Vicina, nr. 1, bl. 32, scara 2, sector 5, București are avarii grave la componentele structurale și nestructurale, iar starea actuală face imposibilă folosirea blocului pentru că acesta prezintă risc ridicat pentru locuitorii săi și imediata vecinătate
- Este recomandată dezafectarea și înlocuirea acesteia. Scara a 2-a a blocului 32, va fi distrusă integralitatea ei.
- Mai întâi se vor demonta elementele structurale instabile (balcoane, pereți, planșee), se va pune în siguranță zona (împrejmuire, susținere provizorie) precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.
- Primăria Sectorului 5 se va ocupa de siguranța imobilului Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu situat în Calea Rahovei nr. 311,
respectiv refacerea infrastructurii educaționale și a utilităților necesare reluării în condiții de siguranță a activității didactice.
- ISU București Ilfov și DGASPC se vor ocupa de recuperarea bunurilor mobile de strictă necesitate aflate în interiorul construcției afectate.
- Modul cum se va intra în imobil se va stabili de ISU București Ilfov.
- Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București, sub coordonarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Mașinile afectate vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București S.A., până la finalizarea procedurilor legale.