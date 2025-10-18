Prima pagină » Știri externe » Salariu minim comun pentru toți muncitorii din Uniunea Europeană, propus de Președintele Guvernului spaniol

Salariu minim comun pentru toți muncitorii din Uniunea Europeană, propus de Președintele Guvernului spaniol

Președintele Guvernului spaniol și lider al PSOE, Pedro Sánchez, a susținut sâmbătă în cadrul Congresului Partidului Socialiștilor Europeni ideea unui salariu minim comun pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.
Mădălina Dinu
Pedro Sánchez a prezentat această propunere la închiderea congresului socialiștilor europeni, îndemnând participanții să se mobilizeze pentru a contracara extrema dreaptă prin politici care să rezolve problemele reale ale cetățenilor. În acest context, el a susținut necesitatea stabilirii unui salariu minim pentru toți lucrătorii din Europa comunitară, scrie EFE.

Depinde de noi să garantăm că Uniunea Europeană oferă o viață mai bună cetățenilor noștri, inclusiv printr-un salariu minim comun în întreaga Uniune Europeană”, a afirmat Sánchez, adresându-se sutelor de reprezentanți ai partidelor din familia social-democrată europeană.

Pentru Sánchez, este necesară consolidarea pilonului social european, avertizând că drepturile muncitorilor și ale claselor de mijloc, câștigate de-a lungul decadelor, sunt în prezent amenințate. În consecință, el a pledat pentru crearea de locuri de muncă decente și, în acest cadru, a lansat propunerea unui salariu minim comun pentru toți lucrătorii celor 27 de state membre.

Totodată, Sánchez a subliniat importanța apărării sănătății și educației publice, adoptării de măsuri pentru facilitarea accesului la locuințe, asigurarea unui aer curat prin tranziția energetică și reducerea inegalităților.