Monumentul dictatorului Franco va fi transformat

Guvernul spaniol a anunțat marți lansarea proiectului de transformare a complexului monumental de la Cuelgamuros, cunoscut anterior drept „Valle de los Caídos”, unde dictatorul Francisco Franco a fost înhumat până în 2019. Proiectul selectat, numit „Baza și crucea”, urmărește să schimbe sensul politic și istoric al sitului, considerat mult timp un loc al nostalgiei pentru vechiul regim.

Potrivit lui Ángel Víctor Torres Pérez, ministrul Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice, citat de Le Figaro, intervenția „va contribui la reașezarea sitului într-un cadru istoric și civic” și va „aduce un omagiu victimelor totalitarismului” prin crearea unui muzeu. Demersul face parte din ceea ce guvernul numește „memorie democratică” – politici oficiale prin care statul explică perioada dictaturii și își asumă recunoașterea victimelor.

Rămășițele a 33.000 de oameni, în același loc

La aproximativ 50 de kilometri de Madrid, ansamblul monumental găzduiește rămășițele a circa 33.000 de luptători din războiul civil, atât franquişti, cât și republicani, mulți dintre aceștia transferați aici fără acordul familiilor. Deși gândit inițial ca un simbol al reconcilierii, locul a devenit în timp un punct de întâlnire pentru admiratorii fostului regim.

Actualul executiv l-a redenumit „Valle de Cuelgamuros” și intenționează să transforme ansamblul într-un „spațiu de reflecție asupra dictaturii și a victimelor sale”, în încercarea de a rupe definitiv legătura cu utilizările politice ale trecutului.

Madridul demontează simbolurile dictaturii

Proiectul se înscrie în strategia premierului Pedro Sánchez de recuperare și clarificare a istoriei recente. Legea adoptată în 2022 prevede îndepărtarea simbolurilor franchiste, sprijinirea cercetărilor privind gropile comune și recunoașterea celor persecutați de regim.

Francisco Franco a fost liderul dictatorial al Spaniei între 1939 și 1975, un regim care a lăsat în urmă zeci de mii de victime, familii dezbinate și o societate marcată de traume care încă își caută vindecarea. Exhumarea lui în 2019 și mutarea, în 2023, a rămășițelor lui José Antonio Primo de Rivera – fondatorul partidului fascist Falange – au reprezentat momente-cheie ale acestei politici.

Lucrările de transformare a complexului sunt programate să înceapă în 2026, după finalizarea studiilor tehnice și a finanțării, iar situl va rămâne deschis publicului pe durata șantierului.