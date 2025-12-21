Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Revoluției din Piața Universității / Mesajul președintelui

Nicușor Dan, mesaj pe rețelele de socializare

Președintele Nicușor Dan a postat duminică și un mesaj pe rețelele de socializare, după depunerea coroanei de flori la Monumentul dedicat victimelor Revoluției din 1989.

El a scris despre curajul românilor care s-au ridicat împotriva regimului comunist și despre suferințele îndurate sub dictatura de la acea vreme.

„LIBERTATE! Acesta a fost strigătul limpede al națiunii române în decembrie 1989. Strigătul celor care trăiseră prea mult timp în izolare, în frică și în sărăcie, și care au decis că trebuie să își recâștige demnitatea. Nu au știut dacă vor învinge, dar au știut că nu mai pot trăi în genunchi. Curajul lor a deschis drumul libertății noastre.

În urmă cu 36 de ani, România s-a ridicat împotriva unui regim care își construise puterea pe teroare, minciună și dezumanizare. În zilele Revoluției, violența dictaturii s-a dezlănțuit cu o cruzime criminală, încercând să zdrobească visul pentru care mii de români au plătit cu viața: o țară liberă și democratică.

Este esențial să spunem adevărul, de fiecare dată când este nevoie. Cele patru decenii și jumătate de comunism au însemnat foamete, izolare economică, socială și intelectuală, distrugerea sistematică a libertăților, abuzuri și crime îndreptate inclusiv împotriva celor mai vulnerabili. A fost un regim care a disprețuit profund viața, demnitatea umană și drepturile fundamentale.”, a scris Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a afirmat că memoria eroilor Revoluției și a celor care au suferit sub comunismul din țară nu trebuie uitată și că lecțiile lor rămân relevante și în vremurile de astăzi.

Știrea inițială

Ceremonia a avut loc în contextul manifestărilor comemorative organizate la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989.

Prin acest gest, președintele a adus un omagiu celor care și-au pierdut viața în timpul Revoluției și a subliniat importanța memoriei și a valorilor pentru care s-a luptat atunci.

Monumentul din Piața Universității este unul dintre principalele locuri simbolice ale Revoluției Române, fiind asociat cu protestele și confruntările care au contribuit la căderea regimului comunist.