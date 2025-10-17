Dosarul exploziei din Rahova, preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

„În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, data fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București dosarul nr. 8006/164/P/2025 constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineața zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, București, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane și vătămarea corporală a altor 13 persoane”, potrivit unui comunicat de presă.

În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, conform comunicatului.

Activitățile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, Serviciului Omoruri și Serviciului Vătămări și Ucidieri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.