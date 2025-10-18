Explozia din Rahova. Ministrul Energiei vrea pedepse aspre şi modificări legislative

Ministrul Ivan aşteaptă rezultatele anchetei în cazul Rahova şi, în funcţie de acestea, va propune schimbarea cadrului legislativ.

„Îmi asum că voi veni cu modificare de legislaţie, dacă va fi cazul, pentru ca toate aceste firme să nu poată să dea vina una pe alta într-o situaţie similară şi să mai avem pierderi de vieţi omeneşti în astfel de situaţii. Să avem un control foarte strict şi foarte clar”, a explicat Bogdan Ivan, sâmbătă seara, la Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei a cerut pedepse aspre pentru cei vinovaţi în astfel de situaţii

„Vor fi pedepse foarte aspre pentru toţi cei care au interferat sau nu şi-au făcut treaba (…) vor răspunde faţa legii, deja sunt la parchet toate documentele, se evaluează toate procesele verbale, fiecare apel la dispecerat, fiecare apel la 112 pentru a stabili foarte clar cine nu şi-a făcut treaba şi o să răspundă pe persoană fizică sau pe persoană juridică. Ceea ce voi cere autorităţii de reglementare în energie şi dacă va fi cazul, voi intra şi în parlament cu modificări de legislaţie. este să calculăm foarte clar dacă sunt reguli care nu sunt perimate, sunt depăşite, şi trebuie să intervenim mai ferm în legislaţie. pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple în România”, a precizat Bogdan Ivan.

Vineri dimineaţă, o explozie s-a produs la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite.