De ce are România cel mai mare preț la energie electrică? Explicația ministrului Bogdan Ivan

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a precizat că problema prețului ridicat la energie electrică a fost adusă în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a președintelui României, dar că nu a fost inclus ulterior pe ordinea de zi a ședințelor din cauza lipsei unui aviz formal din partea primului ministru.

„Eu voi insista în continuare pe acest subiect. Voi face treaba ca ministru al energiei pentru a modifica legislația. Am deja drafturile pregătite, pe care le voi duce în Parlament pentru a discuta modificarea Legii 123, inclusiv actualizarea legislației pentru autoritățile care reglementează piața de energie din România, într-o formă foarte transparentă și clară, cu două obiective simple”, a explicat ministrul.

Primul obiectiv este reducerea termenelor pentru producția și transportul energiei electrice și a gazelor, precum și simplificarea procedurilor pentru instalarea capacităților de stocare.

„Astăzi, ca să faci un sit de baterii, trebuie să pierzi între șase și nouă luni cu hârtiile și documentațiile. Voi simplifica aceste proceduri și aș fi vrut să fie această discuție și în cadrul CSAT-ului; cu siguranță, va fi la următoarea ședință”, a adăugat Ivan.

Bogdan Ivan: Există deja o scădere pentru cei care au decis să se mute la alt furnizor

Ministrul a detaliat și planurile concrete privind investițiile în stocare: „Pe estimările mele, deja lucrăm la un mecanism prin care vom aloca aproape 500 de milioane de euro pentru baterii, iar anul viitor vom putea să le instalăm, dacă reușim să schimbăm și legislația. Să nu fim împiedicați de proceduri birocratice excesive: estimăm aproximativ 2.200 MW putere instalată, iar odată cu deschiderea Mintia și Iernut, vom reuși să reducem prețurile energiei electrice sănătos, încă de la începutul verii anului viitor”.

Ivan a oferit și exemple din piața actuală: „Pe de altă parte, în urma modului în care operatorii din piață au înțeles mesajul foarte clar din partea mea, pot să vă spun că, pe o comparație cu prețul mediu de 1,55–1,60 lei în 1 iulie, când a expirat procedura de plafonare-compensare a prețului energiei electrice, astăzi avem deja doi ofertanți la 1,10 lei/kWh și șapte ofertanți sub 1,30 lei, care era prețul maxim plafonat. Deci există deja o scădere pentru cei care au decis să se mute la alt furnizor și acest proces continuă”.

Nu în ultimul rând, Ivan a afirmat că soluția pe termen lung pentru reducerea prețurilor este creșterea producției și dezvoltarea stocării: „Toți banii disponibili în programele operaționale i-am direcționat către scheme de finanțare pentru baterii, pentru a putea exista un sistem energetic național funcțional anul viitor. De aceea, măsura pe termen scurt este cea care poate funcționa cel mai bine”.