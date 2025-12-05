Prima pagină » Politic » Mesaj de mobilizare la vot, transmis de Ciprian Ciucu

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei Ciprian Ciucu a transmis un mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București.
05 dec. 2025, 20:17, Politic

„Astăzi se încheie o săptămână foarte urâtă, dar de mâine bucureștenii rămân. Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri. Vreau ca această ultimă zi să fie despre responsabilitate și despre un vot rațional”, a transmis Ciprian Ciucu.

El a transmis un mesaj politicienilor de dreapta, inclusiv USR: „Suntem de aceeași parte a baricadei și avem aceleași valori: transparență, competență, modernizare. Vom lucra din nou împreună pentru că orașul are nevoie de noi toți la aceeași masă”.

Ciucu spune că din 7 decembrie Bucureștiul trebuie să fie unit: „Le mulțumesc celor care m-au susținut deja, iar celor care sunt indeciși le spun: Pot reuni echipe, pot livra proiecte și împreună putem face ca orașul nostru să se prezinte mai bine. Din 7 decembrie Bucureștiul trebuie să fie unit”.

