Ciprian Ciucu: Avem o mare problemă cu aspectul Centrului Vechi. Ce spune despre parcul Herăstrău

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru alegerile la Primăria Capitalei, a vorbit, în cadrul emisiunii „Ai Aflat” de la Gândul, despre principalele probleme ale Bucureștiului, începând cu starea Centrului Vechi, pe care l-a descris ca fiind „prost întreținut”.

„Avem o mare problemă în București. În Centrul Vechi, în ceea ce privește aspectul. Orașul în momentul de față te apasă. Este prost întreținut. De la spațiul verde, mentenanța indicatoarelor, totul arată dezintegrat, arată cumva în disoluție”, a spus el.

Ciucu a explicat că își propune să aducă „cultura mentenanței” la nivelul întregului oraș, nu doar să facă proiecte mari, ci să se asigure că acestea sunt întreținute constant.

Referindu-se la Parcul Herăstrău, Ciucu a declarat că își asumă modernizarea completă a acestuia, inclusiv reabilitarea aleilor și replantarea arborilor și refacerea solului.

„Da, cu siguranță că mă voi ocupa de Herăstrău. Herăstrău însuși are nevoie de o reîmprospătare. Trebuie să faci analiza solului, să vezi dacă ai pământ fertil, dacă nu, îl aduci. Mobiliul stradal este vechi, aleile sunt crăpate sau dărâmate, iar fondul dendrologic nu corespunde”, a explicat Ciucu.

El a mai spus că Bucureștiul are nevoie de un plan amplu de regenerare urbană, în special pe zona Magheru și în piețele centrale.

„Bucureștiul are nevoie de parcări subterane, dar nu de una, două, trei mari, ci de o multitudine de parcări mai mici, astfel încât oamenii să poată veni și cu mașina, pentru că fără mașină omori o zonă, dacă nu ai și acces cu mașina”, a mai spus Ciprian Ciucu.