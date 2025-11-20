Prima reacție a lui Cătălin Drulă, după rezultatele ultimului sondaj pentru Primăria Capitalei: „E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta”

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Generală a Municipiului București, a comentat joi cel mai recent sondaj INSCOP Research privind intenția de vot la alegerile parțiale programate pe 7 decembrie.

Cătălin Drulă a declarat pe pagina sa de Facebook că în urmă cu o lună „mi-au transmis” că „te vom omorî cu sondajele”.

„Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD. Rețelele de partid mufate la banul public văd o catastrofă dacă pierd Primăria generală. E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan, și în 2016 cu Predoiu și în 2024 cu Burduja”, a scris fostul ministru al Transporturilor.

Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu, candidatul din partea PNL pentru Primăria Capitalei, că încearcă să influențeze electoratul prin cercetări sociologice legate de scrutinul din decembrie.

„E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a scris Drulă.

Cel mai recent sondaj realizat de INSCOP Research arată că, dintre cei care și-au exprimat intenția de vot, adică 83,6% din eșantion, pentru alegerile de la Primăria Capitalei din 7 decembrie, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).

Cătălin Drulă, în schimb, se poziționează pe locul patru în acest sondaj, fiind depășit de Anca Alexandrescu. Conform datelor, „11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS)”.