Liderii energiei din Europa Centrală și de Est s-au reunit la București. Concluziile celei de-a șaptea ediții a Romanian International Energy Conference

Cea de-a 7 ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC), cunoscut anterior ca Romanian International Gas Conference (RIGC) a fost organizată, marți, de Federația Patronală a Energiei (FPE), reprezentând companii strategice din întregul spectru energetic național.

Această ediție, ca și cele anterioare, s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei, iar de-a lungul zilei, la eveniment au luat parte peste 200 de persoane.

Evenimentul s-a desfășurat în 2025 sub titulatura „The New Energy Fabric | Threads of Innovation & Stability. Weaving security, cooperation, and growth through high-level dialogue” și s-a remarcat prin anvergura invitaților: oficiali guvernamentali din țară și din străinătate, lideri ai unor importante companii românești, reprezentanți ai autorităților de reglementare, specialiști din regiune, arată organizatorii în comunicatul de final al evenimentului.

Federația Patronală a Energiei, fondată în anul 1991, reprezintă 95% din industria de petrol și gaze a României și capătă o relevanță tot mai mare în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor necesare reducerii emisiilor, în ritm cu dezvoltarea lor în țara noastră.

Oportunități pentru dialog strategic

Romanian International Energy Conference (RIEC) este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sectorului energetic din Europa Centrală și de Est și, cu fiecare ediție, creează oportunități pentru dialog strategic și conectează decidenții din domeniul energiei, mediul privat, experți în tehnologie și inovatori, specialiști în politici publice, facilitând proiecte cu desfășurare și impact transfrontalier, potrivit comunicatului post-eveniment.

„Cooperarea regională este posibilă prin alinierea de idei și prin negocierea punctelor de vedere divergente. De aceea, evenimentul creează spațiu de dezbatere pe subiecte relevante pentru prezent și, totodată, pentru planurile europene pe termen lung: investiții, proiecte de infrastructură critică, securitate energetică, inovație tehnologică, inclusiv pentru atingerea obiectivelor climatice. Perspectivele naționale, interesele diverselor subsectoare sunt direcționate către crearea unui front comun de acțiune”, arată reprezentanții FPE.

Ediția din acest an a pus accentul pe consolidarea colaborării dintre țările Europei Centrale și Est, astfel încât regiunea noastră să-și consolideze securitatea energetică și să-și susțină competitivitatea industrială.

Potrivit organizatorilor, prin contribuția miniștrilor, a reprezentanților de nivel înalt din industrie și a experților internaționali, Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025 a dovedit rolul țării noastre în dialogul energetic regional, deschiderea către cooperare și trăinicia prezenței în arhitectura energetică a zonei.

Franck Neel, președintele Federației Patronale a Energiei, a mulțumit participanților la această ediție încheiată cu succes.

„Romanian International Energy Conference (RIEC) a demonstrat încă o dată că Europa Centrală și de Est este o zonă a provocărilor, dar și a soluțiilor, ce se pot decide și implementa prin cooperare între statele din zonă. Această regiune, tânără uneori din punct de vedere al politicilor și al mecanismelor de administrare, dovedește maturitate în a-și stabili scopurile, interesele și pașii de urmat. Consider că România a arătat astăzi că este capabilă să-și construiască un viitor puternic din punct de vedere energetic. Doresc să mulțumesc speakerilor și invitaților pentru prezență. Prin implicarea și parteneriatul dumneavoastră, evenimentul nostru își consolidează relevanța la nivel regional și european”, a declarat Franck Neel.

Principalele declarații ale speakerilor

„În acest moment, ar trebui să discutăm foarte clar regulamentele privind CO₂ și ETS, care afectează grav competitivitatea țărilor noastre și a companiilor noastre. Ar trebui să ne acordăm mai mult timp pentru a lucra inclusiv în domeniul petrolului și gazelor, pentru a ne menține obiectivul de productivitate și, până când vom avea tehnologia și lanțurile de aprovizionare pentru alte tehnologii care ar putea oferi un preț mai bun al energiei, ar trebui să păstrăm petrolul și gazele și, cu siguranță, energia nucleară. Țara noastră are o poziție puternică în ceea ce privește energia nucleară; am putea să furnizăm întregii regiuni, împreună cu vecinii noștri, energie la preț accesibil. Este importantă și viteza, pentru că întreaga lume se schimbă, iar noi trebuie să asigurăm suficientă energie pentru a alimenta tehnologiile viitorului și pentru a alimenta inteligența artificială, deoarece suntem într-o cursă globală fundamentată pe IA și de noile tehnologii”, a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

„Ministerul Mediului trebuie să fie și un minister realist, dar în același timp trebuie să fie și un minister care ține la niște standarde. Da, am fost prima care a zis în discuțiile cu Comisarul de schimbări climatice că trebuie să îndeplinim partea de nuclear, am fost de asemenea ministra Mediului care, în discuțiile la nivel înalt cu Comisia Europeană, a explicat că ținta de 20% la nivel european (referitor ținta de stocare CO2 conform NZIA) care să fie atinsă de către România este o țintă ce nu poate fi îndeplinită în termenul care a fost dat. Da, am susținut amânarea ETS 2 pentru un an de zile în negocieri și am și obținut asta. În același timp, pentru că hidrocentralele reprezintă un hot topic zilele acestea, susțin de asemenea că trebuie făcute niște studii științifice, astfel încât să nu ajungem să avem doar siguranță energetică pe hârtie, iar în realitate să nu avem energie produsă și să rămână și comunități fără apă”, a afirmat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

„Investițiile Transgaz, pe care le-am făcut la timp, și bine calculate și planificate, aduc rezultatele de astăzi. Profitul net pe grup consolidat este cu 476% mai mult față de primele 9 luni de zile ale anului trecut. Și se negociază, circa 14 OTS-uri, inclusiv OTS-ul din Austria, prin Gaz Connect, pe calitatea gazelor și am ajuns în partea finală de a semna toți acest memorandum, astfel încât calitatea gazelor să fie aceeași. Când se va parafa, tot în același cadru, al OTS-urilor care fac parte din CESEC, vom negocia din nou calitatea gazelor în ceea ce privește injecția de biometan și biogaz în conductele de transport gaze”, a declarat Ion Sterian, directorul general al operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale.

„Ne-am uitat la mai multe posibilități de investiție, am identificat una dintre ele, combinatul chimic de la Azomureș. Acum suntem într-un proces extins de due diligence de mediu, tehnic și economic și încercăm să aflăm fezabilitatea integrării acestui combinat în grupul Romgaz. În perioada imediat următoare, probabil, dacă acest due diligence va releva fezabilitatea, vom putea înainta o ofertă. Gazul din Neptun Deep, cum am spus de nenumărate ori, chiar și în momentul în care am luat decizia de a investi în acest perimetru, creează aceste premise pentru ecosistemul din România. Și de aceea nu numai Romgaz, ci chiar ar trebui mai multe grupuri industriale importante să se uite la acest gaz ca fiind un avantaj, fiind un gaz produs sub reglementările europene, fiind un gaz produs luând în calcul absolut toate necesitățile de mediu pe care UE le are, și să găsească modalități să-i dea valoare”, a afirmat Răzvan Popescu, directorul general al celui mai mare producătorului național de gaze naturale Romgaz.

„Cred că cel mai important lucru este rolul pe care interconectarea, din toate punctele de vedere, îl are în noul context european. Eu cred că interconectare este noua geopolitică a Uniunii Europene și noua geopolitică a regiunii. Este mai important decât oricând să existe această unitate și această coeziune din punct de vedere al rețelelor, al accesului la rețele, al modului în care energia de toate tipurile circulă prin rețele. De asemenea cred că tranziția energetică este foarte importantă, însă lecțiile trecutului trebuie să ne fie modele de luare aminte pentru că trebuie să înțelegem că UE este o familie extrem de diversă și că nu putem propune un one-size-fits-all pentru toate statele membre”, a declarat Oana Ijdelea, membră a Boardului Black Sea Oil & Gas.

„Tranziția energetică nu se va baza doar pe electrificare. Aceasta este partea centrală, dar nu ar trebui să fie singurul nostru obiectiv. Din perspectiva Bruxelles-ului, din bula de la Bruxelles, asta pare să conducă politicile de astăzi, ideea de a electrifica cât mai mult posibil. Și, deși avem nevoie de electrificare pentru tranziția energetică, avem nevoie și de alți vectori. Iar gazul reprezintă o cale fundamentală în acest sens. Fie că vorbim despre gaz natural, biometan, hidrogen sau captarea și stocarea carbonului, avem nevoie de toate aceste soluții diferite pentru ca tranziția energetică să fie un succes”, consideră Andreas Guth, Secretar General Eurogas, la evenimentul FPE.