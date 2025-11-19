Sorin Grindeanu: Eu cred că și premierul dorește același lucru, să avem reduceri de cheltuieli

„Eu cred că și premierul dorește același lucru, să avem reduceri de cheltuieli. Suma de care vorbeam, dacă adunăm și administrația locală, acolo vorbim de 1,3 miliarde, în cel mai bun caz eu spun că în mod real s-ar fi ajuns la sub 1 miliard. Dar hai să zicem 1,3 miliarde. Ajungem undeva în jur de 12 miliarde”, a spus Grindeanu, miercuri, într-o conferință de presă.

Acesta a subliniat că PSD este de acord cu restructurări menite să reducă cheltuielile de la buget: „Această sumă, evident că poate fi redusă din alte cheltuieli decât din tăierea de salarii. Și la buget, atunci când vom discuta bugetul, filă cu filă, minister cu minister, cu restructurările cu care PSD-ul este de acord, pe ce înseamnă aparatul central, pe ce înseamnă deconcentrate”.

„Vom găsi suma echivalentă, dar nu tăierile de salarii”, a conchis social-democratul.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat ă pachetul de reformă în administrație prevede o „anvelopă de recomandare” prin care ministerele trebuie să reducă, cheltuielile de personal cu până la 10%, măsură pe care Partidul Social Democrat nu o va susține.