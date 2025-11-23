Un turist în adidași a sunat la 112: „Sunt ud și nu mă întorc la refugiu”. FOTO

Un apel la 112 al unui turist a mobilizat salvatorii montani din Zărnești pentru un caz care ridică semne de întrebare despre pregătirea turiștilor care urcă în munte.

Tânărul de nici 18 ani, plecat din Moieciu, nu putea oferi o locație exactă. Nu știa nici să explice de ce a abandonat marcajul turistic de la Refugiul Grind.

Refuz categoric de a se întoarce

Orice încercare a salvamontiștilor de a-l convinge să se întoarcă spre refugiu a eșuat. Motivul invocat de tânăr? „Este ud”.

Așadar, o echipă de intervenție a fost pusă în mișcare pentru turistul care se afla în mijlocul unei păduri din Parcul Național Piatra Craiului.

Un profesor, Tilea Pepi, cobora din creastă spre Grind exact în momentul apelului. A venit în sprijinul salvamontiștilor căutând zona împădurită.

Echipat „de blocurile gri”

În cele din urmă, tânărul a fost reperat și adus la Zărnești. De acolo a luat un taxi spre Moieciu de Jos, unde avea cazarea.

Serviciul Public Local Salvamont Zărnești a subliniat că turistul era echipat „de blocurile gri” sau „ceva chef”, nicidecum pentru o incursiune în Parcul Național Piatra Craiului.

Avertismentul salvamontiștilor

„Un fapt ce trebuie semnalat, ca latură educativă: pe munte nu ești în civilizație. Iar dacă nu respecți regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizație”, au transmis salvatorii montani despre turist.

Din seria „Așa NU”, salvamontiștii speră ca pe viitor tânărul „măcar șiretul la papuci să și-l facă, dacă tot nu reușește să își schimbe ținuta”.

„Cu siguranță putea fi și mai rău, dacă situația ar fi degenerat”, au conchis reprezentanții Salvamont Zărnești.

Cazul ridică din nou problema pregătirii inadecvate a turiștilor care urcă în munți fără echipament corespunzător și fără cunoștințe minime de orientare.