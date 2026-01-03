Accidentele pe munte se înmulțesc. Ce trebuie să faci până ajung salvatorii?

Numărul accidentelor pe munte este în creștere, iar turiștii sunt puși tot mai des în situația de a acorda primul ajutor. Salvamont România a explicat ce trebuie făcut până la sosirea echipelor specializate.

Calm, semnalizare, apel de urgență

Primul și cel mai important lucru este să nu intri în panică. O reacție calmă ajută atât victima, cât și pe cei din jur. Dacă accidentul s-a produs pe un traseu folosit pentru coborâri rapide cu schiurile, bicicleta sau vehicule off-road, zona trebuie semnalizată vizibil din amonte. Marcajul recomandat este un „X”, realizat din bețe, schiuri, rucsacuri sau haine, amplasat suficient de sus pentru a-i avertiza din timp pe cei care coboară.

Salvatorii trebuie anunțați cât mai repede. Pentru a cere ajutor, turiștii pot suna la 112 sau direct la Dispeceratul Național Salvamont: 0SALVAMONT (0725 826 668), număr disponibil la nivel național. Este important să oferi informații clare despre loc, numărul victimelor și starea lor.

Un gest greșit poate răni grav

Victima nu trebuie mișcată. Chiar dacă pare conștientă sau spune că se simte bine, orice persoană care a suferit un traumatism poate avea leziuni grave, inclusiv la coloană. Mutarea greșită poate agrava situația sau poate provoca paralizie. Excepție fac doar cazurile în care viața este pusă în pericol imediat, cum ar fi riscul de prăbușire sau avalanșă.

De asemenea, martorii nu trebuie să încerce să îndrepte membrele sau corpul victimei și nici să o transporte în brațe, în spate sau cu mijloace improvizate. Transportul și imobilizarea se fac exclusiv de către echipele Salvamont, care au pregătirea și echipamentele necesare.

Ce faci dacă victima e inconștientă?

Dacă victima este inconștientă, trebuie verificată imediat respirația. Pentru a permite aerului să circule, se ridică ușor mandibula, fără a mișca sau înclina capul. Dacă persoana nu respiră, se sună imediat la 112 și se urmează strict indicațiile primite de la dispeceratul medical pentru resuscitare.

Cum se oprește sângerarea?

Martorii trebuie să fie atenți la sângerările abundente. Dacă sângele pătrunde prin haine, se apasă ferm pe rană cu materiale curate, evitând pe cât posibil contactul direct cu sângele. Pentru propria protecție, este recomandat să se folosească mănuși sau alte materiale de protecție, dacă sunt disponibile. În situațiile grave, folosirea unui garou se face doar la indicația dispeceratului medical.

Hipotermia apare rapid la înălțime

Protecția termică este esențială după un accident pe munte. Persoana rănită trebuie acoperită cu tot ce este disponibil la fața locului – haine suplimentare, geci, rucsacuri sau, dacă există, un sac de dormit ori o folie de supraviețuire. Chiar și vara, frigul poate apărea rapid, mai ales la altitudine. Martorii trebuie să vorbească permanent cu victima și să urmărească dacă apar schimbări în starea de conștiență, respirație sau culoarea pielii și a buzelor, până la sosirea echipelor Salvamont.

Până la sosirea acestora, calmul, respectarea regulilor de bază și comunicarea constantă cu dispeceratul pot face diferența dintre viață și moarte.