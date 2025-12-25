Trei copii au plecat dintr-un centru de plasament din Botoșani și au stat șapte ore la minus 8 grade

Copiii, cu vârste între 13 și 16 ani, au fost găsiți de jandarmi în hipotermie ușoară. Copiii au petrecut toată noaptea pe străzile comunei din Botoșani.

Trei minori au plecat fără aprobare din Centrul de plasament „Sfântul Nicolae” din comuna Trușești, județul Botoșani, și au petrecut peste șapte ore afară, la o temperatură de aproximativ minus 8 grade Celsius.

Căutări în dimineața de Crăciun

Jandarmii botoșăneni au participat joi dimineață, începând cu ora 06:00, la căutarea copiilor, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Cei trei minori, cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani, plecaseră fără aprobarea personalului de serviciu.

După aproximativ o oră de la începutul căutărilor, jandarmii i-au găsit pe cei trei copii.

Hipotermie ușoară după noaptea petrecută în frig

Minorii au petrecut peste șapte ore pe străzile comunei, expuși la temperaturi extreme. Singura problemă semnalată a fost o ușoară stare de hipotermie cauzată de frigul intens.

Copiii nu le-au spus jandarmilor alte aspecte care să inducă suspiciuni privind producerea unor fapte antisociale.

Returnați în siguranță

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani i-au preluat și i-au condus la sediul centrului de plasament, unde i-au predat în grija personalului de serviciu.