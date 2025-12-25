Prima pagină » Social » Trei copii au plecat dintr-un centru de plasament din Botoșani și au stat șapte ore la minus 8 grade

Trei copii au plecat din centrul de plasament Trușești, județul Botoșani, și au stat șapte ore la minus 8 grade.
Andreea Tobias
25 dec. 2025, 08:29, Social

Copiii, cu vârste între 13 și 16 ani, au fost găsiți de jandarmi în hipotermie ușoară. Copiii au petrecut toată noaptea pe străzile comunei din Botoșani.

Foto: Jandarmeria Botoșani

Trei minori au plecat fără aprobare din Centrul de plasament „Sfântul Nicolae” din comuna Trușești, județul Botoșani, și au petrecut peste șapte ore afară, la o temperatură de aproximativ minus 8 grade Celsius.

Căutări în dimineața de Crăciun

Jandarmii botoșăneni au participat joi dimineață, începând cu ora 06:00, la căutarea copiilor, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani. Cei trei minori, cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani, plecaseră fără aprobarea personalului de serviciu.

După aproximativ o oră de la începutul căutărilor, jandarmii i-au găsit pe cei trei copii.

Hipotermie ușoară după noaptea petrecută în frig

Minorii au petrecut peste șapte ore pe străzile comunei, expuși la temperaturi extreme. Singura problemă semnalată a fost o ușoară stare de hipotermie cauzată de frigul intens.

Foto: Jandarmeria Botoșani

Copiii nu le-au spus jandarmilor alte aspecte care să inducă suspiciuni privind producerea unor fapte antisociale.

Returnați în siguranță

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani i-au preluat și i-au condus la sediul centrului de plasament, unde i-au predat în grija personalului de serviciu.

